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مصر مدينة حادث لييج: لابد من تكاتف المجتمع الدولى للتصدى للإرهاب

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:00 م
مصر مدينة حادث لييج: لابد من تكاتف المجتمع الدولى للتصدى للإرهاب حادث إطلاق النار فى مدينة لييج البلجيكية
كتب أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، حادث إطلاق النار الذى وقع بمدينة لييج البلجيكية أمس الثلاثاء، والذى أسفر عن سقوط شرطيين وأحد المارة، فضلا عن إصابة شرطيين آخرين، معربا عن التعازى لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

 

وجدد البيان التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لكل صور وأشكال الإرهاب وترويع الآمنين أيا كانت أسبابه ومبرراته، وأهمية تكاتف المجتمع الدولى للتصدى لظاهرة الإرهاب بكل حزم وقوة، مؤكدا على وقوف مصر بجانب الحكومة البلجيكية والشعب البلجيكى الصديق فى هذه الأوقات الصعبة.

 


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