"مصر لتأمينات الحياة": مليار جنيه حصيلة شهادة أمان فى 3 أشهر

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن حصيلة شهادة أمان بلغت حتى الآن نحو مليار جنيه منذ طرحها فى 4 مارس أى قرابة 3 أشهر.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أننا نسعى إلى زيادة الحصيلة فى ظل الإقبال على الشهادة من كل فئات المجتمع سواء أفراد أو شركات، ومن المتوقع زيادة الإقبال عليها الفترة المقبلة، خاصة أن أغلب البنوك صرفت بالفعل تعويضات لأشخاص انطبقت عليهم الشروط.

وقال أحمد عبد العزيز: إن الشركة تدرس حاليا طرح شهادات ومنتجات جديدة مكملة لشهادة أمان لتلبية احتياجات المواطنين، لافتا أن المواطنين فى الوقت نفسه بحاجة إلى توعية كبيرة لمعرفة أهمية وقيمة التأمين، وهذا سينعكس على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الدخل القومى.

وحول استثمارات الشركة قال عبد العزيز: إنها تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، فيما يصل حجم الأقساط إلى نحو 4 مليارات جنيه، كاشفا أن حصة الشركة فى السوق تصل إلى 39.2% من بين 14 شركة تأمينات حياة.

وقال إن الشركة تواصل السير فى إجراءات الطرح فى البورصة، وسيتم تحديد الحصة الخاصة بالطرح بعد انتهاء التقييم، لكن المعلن وفق الحكومة من 15% إلى 30%، متوقعا أن يتم طرح الشركة العام المقبل.