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"مصر الجديدة للإسكان": 1.1 مليار جنيه إيرادات متوقعة العام المقبل

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:59 م
"مصر الجديدة للإسكان": 1.1 مليار جنيه إيرادات متوقعة العام المقبل المهندس هانى الديب
كتب عبد الحليم سالم
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تعقد الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، جمعيتها العامة لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018-2019 يوم السبت 9 يونيو المقبل برئاسة المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير.

وبحسب بيان الشركة اليوم للبورصة، فإنها تستهدف إيرادات تصل لنحو 1.1 مليار جنيه العام المالى 2018-2019، مقابل 928 مليون جنيه  العام المالى الماضى.

وتبلغ الأجور خلال عام الموازنة  107.3 مليون جنيه، مقابل 93.1 مليون جنيه، كما قدرت الشركة الفائض بنحو  283.9 مليون جنيه، مقابل  348.8 مليون جنيه العام الماضى.

وتستهدف الشركة دعم الاستثمار بنحو 61,5 مليون جنيه العام المقبل.

 

 


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شركة مصر الجديدة

هانى الديب

محمود حجازى

موازنة مصر الجديدة للاسكان




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