مصرع عامل بشركة غاز صعقه التيار الكهربائى أثناء الحفر بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى عامل بشركة غاز مصرعه بعد أن صعقه التيار الكهربائى أثنار الحفر وتوصيل الغاز بمدينة نبروه.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة نبروة من مستشفى نبروة المركزى بوصول حسن ع 26 سنة عامل بشركة غاز مصر، ومقيم قرية ميت عساس دائرة مركز سمنود الغربية جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال عم المتوفى محمد ع 52 سنة عامل ومقيم بذات القرية قررأنه أثناء عمل نجل شقيقه بتوصيل الغاز ببندر نبروة، وحال قيامه بالحفر بالشارع صعقة التيار الكهربائى من أحد الكابلات الارضية وتوفى فى الحال ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.