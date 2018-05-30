مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، أثناء عبورها الطريق بناحية أجا فصدمتها سيارة مسرعة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباس مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق أجا ميت غمر أمام قرية صهرجت الصغرى دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال قيادة "محمد ا ل ع" 35 سنة سائق، مقيم بندر شربين، سيارته الملاكى باتجاه المنصورة اصطدم بـ"عزة ع ال" 45 سنة ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شبر الخيمة القليوبية، حال عبورها الطريق، ما أدى إلى حدوث إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت عقب وصولها.