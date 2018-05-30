video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الدقهلية

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:23 م
مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الدقهلية حادث سيارة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، أثناء عبورها الطريق بناحية أجا فصدمتها سيارة مسرعة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباس مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق أجا ميت غمر أمام قرية صهرجت الصغرى دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال قيادة "محمد ا ل ع" 35 سنة سائق، مقيم بندر شربين، سيارته الملاكى باتجاه المنصورة اصطدم بـ"عزة ع ال" 45 سنة ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شبر الخيمة القليوبية، حال عبورها الطريق، ما أدى إلى حدوث إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت عقب وصولها.


 
 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع تلميذ غرقا بترعة بالدقهلية لعدم إجادته السباحة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مصرع ربة منزل

طريق ميت غمر المنصورة




لا تفوتك
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة