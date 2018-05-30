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مصدر برلمانى عراقى: مجلس النواب يستأنف جلسته الاستثنائية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:10 ص
مصدر برلمانى عراقى: مجلس النواب يستأنف جلسته الاستثنائية اليوم الأربعاء مجلس النواب العراقى
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كشف مصدر برلمانى عراقى، أن مجلس النواب قرر استئناف عقد جلسته الاستثنائية اليوم الأربعاء.

وقال المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، طبقا لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الثلاثاء - إن رئاسة مجلس النواب قررت استئناف عقد جلسة البرلمان الاستثنائية الأربعاء على أن تبدأ فى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت بغداد.


يأتى ذلك فيما عقد مجلس النواب أمس الاثنين جلسة استثنائية حيث صوت على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 بالمئة وإلغاء انتخابات الخارج، فيما أكدت كتل سياسية أن المجلس ليس من صلاحياته التأثير على نتائج الانتخابات.


ودعا الرئيس العراقى فؤاد معصوم مفوضية العليا الانتخابات إلى الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين.


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