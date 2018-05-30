مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية :"إن حوالى 50 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي".

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا يومى الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والطلاب اليهود، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فى محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه.

يشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك شهد توترا كبيرا هذا الشهر بسبب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واقتحام مئات المستوطنين للمسجد، واعتقال عدد من حراسه، بسبب تصديهم لمحاولات متكررة لإقامة طقوس وصلوات تلمودية فى المسجد.