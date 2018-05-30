video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار عرفات: مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:20 م
مستشار عرفات: مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة محمد رشيد
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة بعد تصعيد عسكرى، وقصف متبادل بين فصائل غزة والجيش الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع قيادة القضية لبر الأمان إن صدقت نوايا الآخرين.

وقال رشيد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر "تويتر": "مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة بعد تصعيد عسكرى وقصف متبادل بين فصائل غزة والجيش الإسرائيلى استمر لعشرين ساعة، لكن أسباب الانفجار الجديد والعنيف ما زالت قائمة ، ومعالجة تلك الأسباب مسؤولية دولية وإقليمية مشتركة تستطيع مصر قيادتها إلى بر الأمان إن صدقت نوايا الآخرين".

 

محمد رشيد
محمد رشيد

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار عرفات فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان: يوم عودة الكرامة لأمة مهزومة

مستشار عرفات: سيناء جوهرة اقتصادية وليست مجرد قطعة أرض

مستشار عرفات مهاجما إسرائيل بعد قنص طفل: نموذج محمد الدرة يتكرر مرارا

محمد رشيد

غزة

فلسطين

اسرائيل

تويتر




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة