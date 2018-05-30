مستشار عرفات: مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة

كتبت ريهام عبد الله

أكد محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة بعد تصعيد عسكرى، وقصف متبادل بين فصائل غزة والجيش الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع قيادة القضية لبر الأمان إن صدقت نوايا الآخرين.

وقال رشيد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر "تويتر": "مصر نجحت فى كبح جماح حرب جديدة فى غزة بعد تصعيد عسكرى وقصف متبادل بين فصائل غزة والجيش الإسرائيلى استمر لعشرين ساعة، لكن أسباب الانفجار الجديد والعنيف ما زالت قائمة ، ومعالجة تلك الأسباب مسؤولية دولية وإقليمية مشتركة تستطيع مصر قيادتها إلى بر الأمان إن صدقت نوايا الآخرين".