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محافظ القاهرة: لجنة بكل حى لحماية الطفل من كل أشكال العنف

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:00 ص
محافظ القاهرة: لجنة بكل حى لحماية الطفل من كل أشكال العنف عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن المحافظة تولى اهتماما خاصا بالأطفال المهمشين، مشيرا إلى أن كل حى من أحياء القاهرة به لجنة لحماية الطفل من كل أشكال العنف.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة ستراجع تشكيل هذه اللجان مرة أخرى للتأكد من تمتع أفرادها بما يؤهلهم للتعامل مع الأطفال بشكل سليم وعدم التسبب لهم فى أى ضرر.

وأوضح عبد الحميد، أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة بلان انترناشونال ​المعنية بحماية الأطفال، لتقديم الدعم التدريبى لتلك اللجان والمادى على أن توفر المحافظة الكوادر البشرية وأماكن تمركز اللجان.

 


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