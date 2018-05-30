محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.7%

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية مايو 2018، موضحاً أن نسبة النجاح بلغت 83.7%.

ومن ناحيه أخرى، أوضح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا للامتحان 97859 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، حضر منهم 96040 طالب وطالبة، ونجح منهم 8372 طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية، الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى.

وأشاد الشعراوى بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مثمناً جهود الأسر التى هيأت لأبنائها الجو الملائم للنجاح والتفوق.















