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لافروف:واشنطن كانت تعول على مواجهة شاملة مع طهران بخروجها من الاتفاق النووى

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:42 ص
لافروف:واشنطن كانت تعول على مواجهة شاملة مع طهران بخروجها من الاتفاق النووى لافروف
موسكو(أ ش أ)
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صرح وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، بانسحابها من الصفقة النووية الإيرانية، كانت تعول على مواجهة شاملة مع طهران.

وقال لافروف -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء "نتذكر التنبؤات المروعة فى ثمانينيات القرن الماضى حول الشتاء النووى الذى لحسن الحظ لم يأت بل حل "الربيع العربى"، والذى أثار أيضا، عبر سلسلة من الأحداث المأساوية مشكلة أسلحة الدمار الشامل.

واضاف:"أنا أعنى خروج الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووى الإيرانى تعويلا على تنظيم مواجهة شاملة مع طهران، نعم، والكثير من الحالات التمثيلية لما يزعم أنه استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية فى إطار الحملة الغربية لتغيير النظام فى دمشق".

 

 


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