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كييف: الصحفى الروسى بابتشنكو على قيد الحياة واختلقنا عملية قتله

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:53 م
كييف: الصحفى الروسى بابتشنكو على قيد الحياة واختلقنا عملية قتله الصحفى الروسى بابتشنكو
أ ف ب
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ظهر الصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو الذى أعلن مقتله فى كييف الثلاثاء، على قيد الحياة خلال مؤتمر صحفى فى أوكرانيا، فى تطور أثار الذهول الأربعاء.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكرانى فاسيل غريتساك للصحفيين إن اختلاق مقتل الصحفى كان ضمن "عملية خاصة" استباقا لمخطط فعلى يهدف إلى قتله.

 يذكرأن، أعلن رئيس جهاز الأمن الأوكرانى فاسيل غريتساك الأربعاء أن أجهزة الأمن الروسية أمرت بقتل الصحفى المناهض للكرملين أركادى بابتشينكو فى كييف.

وقال غريستاك للصحفيين إنه "وفقا للمعلومات التي حصل عليها جهاز الأمن الأوكرانى، فإن أجهزة الأمن الروسية أمرت بقتل الصحافي فاسيل غريتساك".

وأفادت الشرطة الاوكرانية بمقتل الصحفى والكاتب الروسى أركادى بابتشينكو بالرصاص فى منزله فى كييف مساء الثلاثاء، 

وقال المتحدث باسم الشرطة ياروسلاف تراكالو ان بابتشينكو "كان فى منزله فى حى دنيبروفسكى فى كييف. زوجته كانت فى الحمام حين سمعت طلقا ناريا وعندما خرجت رأت زوجها مضرجا بدمائه"، مشيرا الى ان الصحافى فارق الحياة فى سيارة الاسعاف التى كانت تقله الى المستشفى.


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