قناة السويس تتصدر أعلى 5 هيئات اقتصادية رابحة بالعام المالى الجديد

كتب عبد اللطيف صبح

بلغت جُملة أرباح الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة 2018/2019 نحو 100 مليار و4 مليون و803 ألف جنيه، مقابل 83 مليار و141 مليون و459 ألف جنيه للعام الجارى 2017/2018، مُسجلة زيادة قدرها 16 مليار و863 مليون و344 ألف جنيه.

هيئة قناة السويس الأعلى ربحًا بـ45.9 مليار جنيه

وسجلت هيئة قناة السويس أعلى أرباح بمشروع موازنة 2018/2019 بمبلغ 45 مليار و943 مليون و377 ألف جنيه، مقابل 40 مليار و665 مليون و579 ألف جنيه للعام الجارى، بزيادة قدرها 5 مليار و277 مليون و798 ألف جنيه.

الهيئة المصرية العامة للبترول تستهدف أرباح 27.9 مليار جنيه

وجاءت الهيئة المصرية العامة للبترول فى المرتبة الثانية من حيث الأرباح، وتستهدف تحقيق 27 مليار و858 مليون و577 ألف جنيه بمشروع الموازنة الجديد، مقابل 32 مليار و124 مليون و287 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2016/2017، مُحققة نقص قدره 4 مليارات و265 مليون و710 ألف جنيه.

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يستهدف 2.6 مليار جنيه أرباح

ويحتل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المركز الثالث فى قائمة الهيئات الاقتصادية الأكثر ربحا بالعام الجديد حيث يستهدف تحقيق أرباح قدرها 2 مليار و650 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و324 مليون و463 ألف جنيه العام الجارى 2017/2018.

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مليار جنيه أرباح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

ومن المتوقع أن تحقق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أرباح قدرها مليار و950 مليون جنيه بالعام المالى القادم، مقابل مليار و213 مليون و231 ألف جنيه العام الجارى 2017/2018.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف 1.5 مليار جنيه

فيما تحتل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الخامس فى قائمة الهيئات الاقتصادية الأكثر ربحا، بنحو مليار و522 مليون و800 ألف جنيه، مقابل مليار و271 مليون و116 ألف جنيه بالعام المالى الجارى.