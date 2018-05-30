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الأربعاء، 30 مايو 2018 11:48 ص
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فيديو.. ناظر مدرسة فى إيران يعترف بالتحرش الجنسى بطلاب.. و"خامنئى" يتدخل

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:45 ص
فيديو.. ناظر مدرسة فى إيران يعترف بالتحرش الجنسى بطلاب.. و"خامنئى" يتدخل ناظر مدرسة متحرش فى إيران
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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هزت فضيحة تحرش جنسى لناظر مدرسة ثانوية للبنين غرب العاصمة الإيرانية طهران الرأى العام الإيرانى، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يعترف أمام الشرطة وأولياء الأمور بجريمته.

 

وقالت مواقع إيرانية، إن المتهم هو حفيد المرجع الدينى آية الله محيي الدين حائري شيرازي، العضو السابق فى مجلس خبراء القيادة، ونشرت الصحفية الإيرانية المعارضة مقطع الفيديو على حسابها على تويتر وقالت إن الناظر تحرش جنسيا بـ 16 طالبا.

 

ويظهر ناظر المدرسة فى مقطع الفيديو وهو يقول أنه عرض "أفلام جنسية" كان على هاتفه للطلاب، وقال نشطاء على تويتر أن الناظر أجبر الطلاب على إقامة علاقات جنسية مع بعضهم البعض بعد رؤية مشاهد مخلة على هاتفه المحمول.

 

 

 

وأحدثت فضيحة التحرش الجنسى فى إيران ضجة كبيرة، وهو الأمر الذى دفع المرشد الأعلى للتدخل وإصدار تعليمات للقضاء بتطبيق حدود الله على المتورطين وإجراء محاكمة عاجلة.

 

ووفقا لوكالة فارس الإيرانية فقد وجه خامنئى خطابا لرئيس القضاء جاء فيه أن "خبر الجريمة فى إحدى المدارس فى غرب طهران بعث على الحزن والأسف. من المناسب تنفيذ الحد الإلهى مباشرة بعد المحاكمة".

 

المفارقة الغريبة فى الأمر أن المرشد الأعلى لم يتدخل فى فضيحة تحرش هزت إيران ووصلت إلى مكتبه، عندما أدين مقرئ قرأن يعمل لدى مؤسسة الولى الفيه يدعى "سعيد طوسى"، بالتحرش واغتصاب  19 طفلا من طلابه وبرأه القضاء فى حكما بيناير الماضى، وقالت مواقع إيرانية معارضة أن جهات سيادية فى النظام تدخلت لتبرأته.

 


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