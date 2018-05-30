video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فورين بوليسى: ماكرون يواجه الأخبار الكاذبة بمنح الحكومة السيطرة على الإعلام

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:16 م
فورين بوليسى: ماكرون يواجه الأخبار الكاذبة بمنح الحكومة السيطرة على الإعلام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إن قانونا جديدا فى فرنسا يهدف إلى مواجهة الأخبار الكاذبة من شأنه أن يجعل للحكومة سيطرة أكبر على الإعلام.

 

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد جعل المعركة ضد الأخبار الكاذبة أولوية رئيسية له فى أجندته التشريعية. وغالبا ما ترى فرنسا التشريع الجديد كحل لأى مشاكل تزعزع البلاد، وقد أعلن بالفعل ماكرون، الذى عانى بالفعل من هجمات مليئة بالشائعات أثناء الحملة الانتخابية العام الماضى، عزمه متابعة العلاج القانونى للأخبار الكاذبة على الرغم من الانتقادات الشديدة من قبل الأكاديميين والصحفيين ومراقبى وسائل الإعلام.

 

ولفتت المجلة إلى أن القانون الذى يقترحه ماكرون لمحاربة الأخبار الكاذبة عبر وسائل قانونية عديدة لا يقدم تعريفا واضحا للظاهرة، وهو الأمر الذى سيكون على الأرجح العقبة الأكثر صعوبة.

 

وتشير المجلة إلى عدم حاجة لقانون جديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة، فهناك ترسانة قانونية قوية قائمة بالفعل من أجل وقف انتشار الأخبار الكاذبة فى الإعلام، حيث أن هيئة مراقبة الإعلام فى فرنسا،  تطلب أن يصل المحتوى الإعلامى لحد أدنى من الدقة والصدق، وفقا لقانون الاتصالات الصادر عام 1986.

 

إلا أن القانون الذى يقترحه ماكرون سيستهدف فئة جديدة من الأخبار الكاذبة لا تغطيها القوانين الموجودة. حيث يقترح ماكرون تدخلا سريعا للإبلاغ عن وتحديد وإزالة الأخبار الكاذبة بتطبيقات جديد لما يسمى بالإحالة، وهو إجراء خاص يسمح لطرف بإحالة قضية إلى قاض واحد يطلب منه أمرا مؤقتا. وتقول فورين بوليسى إن هذا الاقتراح تحديدا يثير سؤال حول ما يعتبر بالفعل "خبرا كاذبا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة فرنسية تبرز أهمية اجتماع باريس حول ليبيا: ماكرون يسعى لمكافحة إرهاب داعش

فرنسا

اخبار فرنسا

الرئيس الفرنسى

ايمانويل ماكرون

الاخبار الكاذبة

الاعلام

قانون فرنسى




لا تفوتك
وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة