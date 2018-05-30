غلق مجزرين للدواجن بالجيزة لخطورتهما على صحة المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة قراراً بغلق مجزرين للدواجن بالعمرانية ومركز ومدينة أبو النمرس لعدم مطابقتهما للاشتراطات البيئية والصحية ووجود خطورة داهمة على صحة المواطنين.

قرار المحافظ جاء بناءً على مذكرة من مديرية الطب البيطرى ووفقاً للجنة البيطرية التى قامت بالتفتيش على المجزرين لمراجعة توافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية .

كما قرر المحافظ غلق أسواق شهيره فى المواد الغذائية الواقعة بنطاق حى الهرم لإدارتها بدون ترخيص ولحين توفيق أوضاعها.

وأكد المحافظ على إستمرار عمل اللجان المشكلة من الطب البيطرى والصحة والتموين والأحياء المختصه للمرور على الأسواق والمحال الغذائيه للتأكد ومراجعة السلع المقدمة وصلاحيتها حرصاً على صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال أى منشأه مخالفه .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمدن المعنية بقطع المرافق عن المنشآت الصادر لها قرارات الغلق لحين توفيق أوضاعها.