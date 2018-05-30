عمليات التعليم: طلاب الدبلومات يمتحنون اليوم فى 111 مادة دراسية

كتب محمود طه حسين

أكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم، إن الطلاب بدأوا اليوم أداء امتحاناتهم فى 111 مادة دراسية منها 105 مواد فى الفترة الأولى من الامتحان و6 فى الفترة الثانية وذلك على مستوى الـ: 2400 لجنة سير بمختلف المحافظات.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، لـ"اليوم السابع" إن غرفة عمليات امتحانات لم تتلق شكاوى منذ انطلاق الامتحانات صباح اليوم كما أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها، لافتة إلى أن هناك تواصل مستمر مع أعضاء اللجان فى المدارس.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 19 مايو الجارى وتنتهى غدا الخميس، حيث يؤدى الامتحان قرابة 700 ألف طالب وطالبة.