video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عمليات التعليم: طلاب الدبلومات يمتحنون اليوم فى 111 مادة دراسية

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:14 ص
عمليات التعليم: طلاب الدبلومات يمتحنون اليوم فى 111 مادة دراسية طلاب الدبلومات الفنية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أكدت غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم، إن الطلاب بدأوا اليوم أداء امتحاناتهم فى 111 مادة دراسية منها 105 مواد فى الفترة الأولى من الامتحان و6 فى الفترة الثانية وذلك على مستوى الـ: 2400 لجنة سير بمختلف المحافظات.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، لـ"اليوم السابع" إن غرفة عمليات امتحانات لم تتلق شكاوى منذ انطلاق الامتحانات صباح اليوم كما أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها، لافتة إلى أن هناك تواصل مستمر مع أعضاء اللجان فى المدارس.
 
الجدير بالذكر، أن امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 19 مايو الجارى وتنتهى غدا الخميس، حيث يؤدى الامتحان قرابة 700 ألف طالب وطالبة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الدبلومات يواصلون امتحاناتهم ويختبرون فى 187 مادة اليوم

رئيس امتحانات الدبلومات الفنية يتفقد لجنة مدرسة المنيل الصناعية بنات

صور.. غش بـ"الملزمة" فى إحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية

التربية والتعليم

الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

رجيم متوازن لانقاص الوزن بأمان بخطوات سهلة

رجيم متوازن لانقاص الوزن بأمان بخطوات سهلة

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة