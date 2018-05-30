عبور 237 سفينة قناة السويس بحمولة 15.3 مليون طن فى 5 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 5 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور 237 سفينة بحمولة 15.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن يوم الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الإتجاهين، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.1 ملايين طن ، كما عبرت يوم الأحد المجرى الملاحى للقناه 59 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت يوم الاثنين 43 سفينة بحمولة 2.7 ملايين طن، كما عبرت أمس الثلاثاء 42 سفينة قناة السويس، بحمولة 2.2 مليون طن ليصل إجمالى عبور السفن خلال 5 أيام فقط إلى 237 سفينة بحمولة 15.3 مليون طن.