طائرة صينية تعود أدراجها بعد ساعة من الاقلاع بسبب ظهور شقوق فى نافذة

(رويترز)

قالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الأربعاء إن طائرة تابعة لشركة كابيتال إيرلاينز كانت فى رحلة من الصين إلى فيتنام اضطرت للعودة بعد ظهور شقوق فى احدى نوافذها.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن الرحلة رقم جيه دى 421 من مدينة هانغتشو بشرق الصين إلى نها ترانج على الساحل الفيتنامى عادت بعد ساعة من إقلاعها بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان للشركة إن شقوقا ظهرت فى نافذة ولكن ليس فى الزجاج الأمامى كما قال بعض الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يبلغ الركاب بوجود شقوق فى الزجاج الأمامي.

وأفاد موقع فلايت رادار 24 الذى يتابع حركة الطائرات إن الطائرة من طراز إير باص.

وشركة كابيتال إيرلاينز مقرها بكين وهى تابعة لمجموعة (إتش.إن.إيه). ولم ترد الشركة ولا شركة إيرباص للطيران على طلبات للتعليق.