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الأربعاء، 30 مايو 2018 11:47 م
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ضبط عاطل سرق متعلقات شخصية ومبلغ مالى من روسى الجنسية

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:48 م
ضبط عاطل سرق متعلقات شخصية ومبلغ مالى من روسى الجنسية حبس -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم أول الغردقة ،من ضبط عاطل سرق متعلقات شخصية ومبلغ مالى من سائح روسى الجنسية، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .
 
كان تبلغ للرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم  شرطة أول الغردقة من السائح روسى الجنسية ومقيم فيلا بالهضبة الشمالية - أول الغردقة عن اكتشافه سرقة بعض متعلقاته من داخل مسكنه  مبلغ مالي وقدره 500 دولار و انسيال فضة وهاتف محمول ماركة جي تايد أسود اللون عدد 1 نظارة شمسية وبعض الملابس الشخصية.
 
 بإجراء التحريات السرية أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو " محمد. ش "  عاطل ومقيم الهضبة الشمالية - أول الغردقة وموطنه الأصلي المحلة – الغربية  مستغلاً علاقته بالمُبلغ وتردده على مسكنه .
 
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة تم ضبطه  بمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة بالاستيلاء على المسروقات من داخل مسكن المُبلغ عن طريق المغافلة وتم ضبط جميع المسروقات بإرشاده، 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6261 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018  واخطر النيابة العامة .     
 
ومن ناحية أخرى تم ضبط المدعو " محمد. ع "  عاطل   ومقيم - سفاجا بحوزته قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن  حوالي 10 جرام عند  سيرة بمنطقة الأشغال العسكرية بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى   تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1172 أدارى قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
 
كما  قامت وحدة مباحث المرور بحمله مشتركه مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائقين تحت تاثير المخدر وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك 
 
 كما  تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط مسئول عن احدى المخابز بشارع المدارس – أول الغردقة ومقيم شارع المدارس – أول الغردقة .وبحوزته عدد 4 بطاقات تموينية وكذا بيع خبز مدعم أزيد من التسعيرة المقررة من الدولة .
-  تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6148 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة،  كما تم ضبط 11 قضية متنوعة اخرى .
 

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