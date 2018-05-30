صور.. ميركل تصل إلى البرتغال فى زيارة تستغرق يومين

(رويترز)

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بورتو اليوم الأربعاء، فى زيارة للبرتغال تستغرق يومين.

وكان فى استقبالها رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا قبل التوجه إلى مدينة براجا لحضور حفل افتتاح مصنع لشركة بوش.

وستعود إلى بورتو فى وقت لاحق لإلقاء كلمة عن مستقبل أوروبا فى جامعة بورتو.

وستلتقى ميركل مع كوستا والرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا فى لشبونة غدا الخميس.



انجيلا ميركل موجات بجانب رئيس وزراء البرتغال



رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا يستقبل ميركل