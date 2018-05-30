صور.. رئيس الوزراء لوزير الاستثمار البريطانى: مستمرون فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع جراهام سيورات، وزير الاستثمار البريطاني، الذى يزور مصر حالياً، والوفد المرافق له، بحضور وزراء الإسكان، والمالية، والنقل، وسفير بريطانيا لدى القاهرة.

وفى مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بالوزير البريطانى والوفد المرافق له، مؤكداً عزم الحكومة المصرية على استمرار خطواتها نحو تحقيق الإصلاح المإلى والاقتصادي، وتهيئة المناخ المشجع والجإذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، جنباً إلى جنب مع إجراءات تراعى الجوانب الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة ببناء القدرات فى مختلف المجالات، واستكمال تنفيذ المشروعات القومية خاصة فى مجال البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق بما يحقق أهداف الاستثمار، فضلاً عن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى مثلت تحدياً لتوفير المسكن اللائق بتكلفة ملائمة، كما أشار إلى الاكتشافات الهامة فى مجال البترول والغاز، ومساعى التوسع فى استخدام مزيج الطاقة، بالإضافة لجهود العمل على الارتقاء بجودة المنتج المحلى ودفع حركة الواردات وفتح أسواق جديدة.

من جانبه، أعرب الوزير البريطانى عن سعادته بزيارته لمصر التى تعد الأولى له فى هذا المنصب، مؤكداً دعم الحكومة البريطانية لجهود الإصلاح المإلى والاقتصادى الذى تقوم به مصر رغم التحديات، مشيداً بما حققته من نتائج ومؤشرات إيجابية، فى مقدمتها رفع معدل النمو، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة فى جهود التنمية، واتخإذ إجراءات فاعلة لمواجهة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأعرب الوزير البريطانى عن تقديره لحرص مصر على تعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبى ودفع مجالات التعأون فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أن بريطانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، لافتاً إلى حجم الاستثمارات البريطانية بالسوق المصرى فى العديد من المجالات المتنوعة ومنها الاتصالات، والطاقة، والبنية التحتية، وغيرها.

وأشاد الوزير بالتقدم المحرز للاقتصاد المصرى كنتيجة للعديد من الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخإذها، وتحسن مؤشرات الأداء وانعكاس ذلك على تحسن مؤشرات البورصة المصرية وزيادة الثقة بها، فضلاً عن برنامج الطروحات الذى تقوم به الحكومة المصرية.

وأعرب الوزير عن تطلع بلاده لزيادة وتنويع الاستثمارات فى مصر عبر المشاركة إلى جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها التنافسية، إلى جانب دعم قطاع السكك الحديدية، وبناء القدرات فى عدد من القطاعات، مشيراً إلى اهتمام بلاده بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من المشروعات التى يمكن التعأون فيها مع الجانب البريطاني، فى مجالات البتروكيمأويات، والطاقة، والنقل، والسكة الحديد، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، لافتاً إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الطويلة لبريطانيا فى مجال السكك الحديدية والذى على وشك أن تضخ فيه استثمارات ضخمة من خلال إقامة عدد من الخطوط الجديدة فى ألفترة القادمة.

واتفق الجانبان على أهمية تعرف المستثمرين البريطانيين على ألفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمتع بها مصر، والقطاعات المطروحة، حيث تم مناقشة اقتراح ترتيب زيارة وفد منهم إلى مصر ولقاء نظرائهم بمصر، للتعرف عن قرب عما يتحقق على أرض الواقع من تطوير لمناخ الاستثمار فى مصر.