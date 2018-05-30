صور.. رئيس المكسيك يرد على ترامب: لن ندفع تكلفة بناء الجدار أبدًا

(رويترز)

قال الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو مجددا، إن بلاده لن تدفع "أبدا" تكلفة جدار حدودى يرغب نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة.

وقال بينيا نييتو على تويتر مخاطبا ترامب بذكر تعريفه على خدمة تويتر "لا ..المكسيك لن تدفع أبدا ثمن تكلفة جدار. لا الآن ولا فى أى وقت".

كان ترامب انتقد فى وقت سابق المكسيك لعدم مساعدتها فى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر وعده الانتخابى بأن المكسيك ستدفع تكلفة الجدار المزمع على الحدود الأمريكية المكسيكية.



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