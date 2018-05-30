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الأربعاء، 30 مايو 2018 05:18 ص
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صور.. رئيس المكسيك يرد على ترامب: لن ندفع تكلفة بناء الجدار أبدًا

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:07 ص
صور.. رئيس المكسيك يرد على ترامب: لن ندفع تكلفة بناء الجدار أبدًا الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو
(رويترز)
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قال الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو مجددا، إن بلاده لن تدفع "أبدا" تكلفة جدار حدودى يرغب نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة.

وقال بينيا نييتو على تويتر مخاطبا ترامب بذكر تعريفه على خدمة تويتر "لا ..المكسيك لن تدفع أبدا ثمن تكلفة جدار. لا الآن ولا فى أى وقت".

كان ترامب انتقد فى وقت سابق المكسيك لعدم مساعدتها فى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر وعده الانتخابى بأن المكسيك ستدفع تكلفة الجدار المزمع على الحدود الأمريكية المكسيكية.

التغريدة باللغة المكسيكية
التغريدة باللغة المكسيكية

 

تدوينة الرئيس المكسيكي
تدوينة الرئيس المكسيكي

 


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صور.. ترامب يؤكد: المكسيك ستدفع فى نهاية الأمر ثمن بناء جدار على الحدود

الرئيس المكسيكى

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الجدار بين امريكا والمكسيك




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