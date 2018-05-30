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صور.. تنكيس العلم ووقفة بالورود حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار ببلجيكا

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:54 م
صور.. تنكيس العلم ووقفة بالورود حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار ببلجيكا وقفة بالورود
كتب محمد جمال - تصوير رويترز و أف ب
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قام عدد من المواطنين فى بلجيكا، اليوم الأربعاء بوقفة بالورود والقلوب على النصب التذكارى لضحايا حادث إطلاق النار، الذى وقع أمس الثلاثاء وأودى بحياة 3 أشخاص.

وقتل رجل شرطيتين وأحد المارة بمدينة ليج البلجيكية قبل أن تقتله الشرطة فى تبادل لإطلاق النار فى مدرسة فيما قال مسؤولون إنه عمل إرهابى نفذه "مهاجم منفرد" متطرف بعد خروجه من السجن مباشرة.

وذكر راديو وتلفزيون بلجيكا أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 36 عاما وصفه بأنه تاجر مخدرات ارتكب فى السابق جرائم صغيرة وقال إنه أفرج عنه بشكل مؤقت من سجن محلى أمس الاثنين.

وقال مشرع بلجيكى إن المهاجم كان على قائمة مراقبة لمكافحة الإرهاب بعد تحوله للتطرف داخل السجن، بعد اعتناقه للإسلام على ما يبدو، وهو ما يثير تساؤلات حول لماذا أفرج عنه دون الخضوع للمراقبة.

مواطنون يضعون الورود تأبينا لضحايا الحادث
مواطنون يضعون الورود تأبينا لضحايا الحادث

 

وضع باقات الورود
وضع باقات الورود

 

وقفة بالورود والقلوب
وقفة بالورود والقلوب

 

أحد المواطنين
أحد المواطنين

 

الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية

 

النصب التذكارى
النصب التذكارى

 

باقات الورود
باقات الورود

 

تنكيس العلم البلجيكى
تنكيس العلم البلجيكى

 

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

 

وقفة بالورود على ضحايا حادث إطلاق النار فى بلجيكا
وقفة بالورود على ضحايا حادث إطلاق النار فى بلجيكا

 


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