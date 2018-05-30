صور.. ترامب يؤكد: المكسيك ستدفع فى نهاية الأمر ثمن بناء جدار على الحدود

(رويترز) - تصوير أ ف ب

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء المكسيك لعدم المساعدة فى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر الوعد الذى قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال ترامب للصحفيين فى تجمع فى ناشفيل على غرار حملته الانتخابية "فى النهاية ستدفع المكسيك تكلفة بناء الجدار، لا يفعلون أى شيء على الإطلاق لمنع الناس من المرور عبر المكسيك من هندوراس وكل الدول الأخرى...لا يفعلون شيئا لمساعدتنا".

ابتسامة ترامب



ترامب وسط أنصاره



ترامب