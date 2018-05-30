video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ترامب يؤكد: المكسيك ستدفع فى نهاية الأمر ثمن بناء جدار على الحدود

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:15 ص
صور.. ترامب يؤكد: المكسيك ستدفع فى نهاية الأمر ثمن بناء جدار على الحدود ترامب
(رويترز) - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء المكسيك لعدم المساعدة فى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر الوعد الذى قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال ترامب للصحفيين فى تجمع فى ناشفيل على غرار حملته الانتخابية "فى النهاية ستدفع المكسيك تكلفة بناء الجدار، لا يفعلون أى شيء على الإطلاق لمنع الناس من المرور عبر المكسيك من هندوراس وكل الدول الأخرى...لا يفعلون شيئا لمساعدتنا".

ابتسامة ترامب

ابتسامة ترامب

 

ترامب وسط أنصاره
ترامب وسط أنصاره

 

ترامب
ترامب

 

كلمة ترامب
كلمة ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: ترامب يستقبل رئيس وزراء اليابان قبل قمة سنغافورة مع كيم

رسميا.. البيت الأبيض: قمة ترامب وكيم 12 يونيو المقبل

ترامب

المكسيك

الحدود بين امريكا والمكسيك

امريكا




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة