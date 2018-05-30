صور.. الصين تنتج روبوت الشرطة ومعدات وأسلحة متطورة لمكافحة الجريمة

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

استعرضت بكين فى معرض الصين الدولى، عدد من المعدات المتطورة التى تستخدمها الشرطة الصينية فى مواجهة الجريمة خلال الألفية الثالثة والتى تتواكب مع تطورات العصر وتطور ونمو الجريمة حول العالم، حيث لجأت الصين إلى أحدث الوسائل التكنولوجية لتجهيز وحداتها الأمنية لضبط وتحديد العناصر الإجرامية بسهولة أكبر.

وشهد معرض الصين الدولى، استعراض لروبوت الشرطة الذى يمكنه مسح الوجوه والتعرف على المطلوبين أمنيًا، كما كان من بين المعروضات الماسحة الضوئية التى تنتجها شركةHisign Technology، والتى يمكنها جمع البيانات من تطبيقات الهاتف المحمول مثل Facebook وTwitter، ويمكنها أيضًا تحليل اتصالات الشبكة الاجتماعية للمستخدم.

كما جاء من بين المعروضات بعض الأسلحة المتطورة التى تستخدمها الشرطة الصينية فى المواجهات المسلحة، ومن شأنها تقليل المخاطر المهددة لحياة قوات الشرطة خلال المواجهات مع العناصر المسلحة، ليحل محلها فى تلك الحالة الروبوتات المسلحة، وهذا إلى جانب عرض جهاز DC-8811 للطب الشرعى، وهو جهاز محمول صنعتهMeiya Pico .