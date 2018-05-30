video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الرئيس الأوكرانى يستقبل الصحفى الروسى "بابتشنكو" بالعاصمة كييف

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:26 م
صور.. الرئيس الأوكرانى يستقبل الصحفى الروسى "بابتشنكو" بالعاصمة كييف الرئيس الأوكرانى يستقبل الصحفى الروسى بابتشنكو
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

استقبل الرئيس الأوكرانى، بترو بوروشنكو، بمكتبه فى العاصمة كييف بالصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو، بحضور المدعى العام لوتسينكو ورئيس مصلحة الجمارك "فى جريتساك".

وظهر الصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو الذى أعلن مقتله فى كييف الثلاثاء، على قيد الحياة خلال مؤتمر صحفى فى أوكرانيا، فى تطور أثار الذهول الأربعاء.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكرانى فاسيل غريتساك للصحفيين إن اختلاق مقتل الصحفى كان ضمن "عملية خاصة" استباقا لمخطط فعلى يهدف إلى قتله.

وأدانت موسكو السلطات الأوكرانية على ما وصفته بأنه "عمل استفزازى ضد روسيا" بعد اختلاق مقتل الصحافى المناهض للكرملين اركادى بابتشنكو واتهام روسيا بتدبير محاولة اغتياله.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن "هذه المسرحية هى بكل وضوح عمل استفزازى جديد ضد روسيا"، قبل أن تضيف "نحن سعداء بأن هذا المواطن الروسى على قيد الحياة".

 


الرئيس الأوكرانى يستقبل الصحفى الروسى
الرئيس الأوكرانى يستقبل الصحفى الروسى

 

الصحفى أركادى بابتشنكو مع الرئيس الأوكراني
الصحفى أركادى بابتشنكو مع الرئيس الأوكراني

 

الصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو
الصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو

 

جانب من اللقاء مع الصحفى الروسي
جانب من اللقاء مع الصحفى الروسي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كييف تعلن اعتقال شخص متهم بالإعداد لاغتيال الصحفى بابتشنكو

كييف: الصحفى الروسى بابتشنكو على قيد الحياة واختلقنا عملية قتله

الرئيس الأوكرانى

الصحفى الروسى بابتشنكو

كييف

اوكرانيا

روسيا




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة