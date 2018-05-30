صور.. الرئيس الأوكرانى يستقبل الصحفى الروسى "بابتشنكو" بالعاصمة كييف

كتب عبد الوهاب الجندى

استقبل الرئيس الأوكرانى، بترو بوروشنكو، بمكتبه فى العاصمة كييف بالصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو، بحضور المدعى العام لوتسينكو ورئيس مصلحة الجمارك "فى جريتساك".

وظهر الصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو الذى أعلن مقتله فى كييف الثلاثاء، على قيد الحياة خلال مؤتمر صحفى فى أوكرانيا، فى تطور أثار الذهول الأربعاء.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكرانى فاسيل غريتساك للصحفيين إن اختلاق مقتل الصحفى كان ضمن "عملية خاصة" استباقا لمخطط فعلى يهدف إلى قتله.

وأدانت موسكو السلطات الأوكرانية على ما وصفته بأنه "عمل استفزازى ضد روسيا" بعد اختلاق مقتل الصحافى المناهض للكرملين اركادى بابتشنكو واتهام روسيا بتدبير محاولة اغتياله.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن "هذه المسرحية هى بكل وضوح عمل استفزازى جديد ضد روسيا"، قبل أن تضيف "نحن سعداء بأن هذا المواطن الروسى على قيد الحياة".







الرئيس الأوكرانى يستقبل الصحفى الروسى



الصحفى أركادى بابتشنكو مع الرئيس الأوكراني



الصحفى الروسى المناهض للكرملين أركادى بابتشنكو