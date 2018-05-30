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صور.. الأمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:28 ص
صور.. الأمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية
وكالات
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رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذى عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الثلاثاء، فى قصر السلام بمدينة جدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بشأن إنجازاتها وخططها لخفض الحوادث المرورية والمبادرات الرئيسية لتفعيل منظومة السلامة المرورية.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة المالية بشأن التحول الرقمى لإدارة الموارد الحكومية، ومشروع البوابة المالية للخدمات الإلكترونية ( منصة اعتماد )، بالإضافة إلى مشروع النظام الموحد لإدارة الموارد الحكومية.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من لجنة ( برنامج التحول الوطنى 2020)، والمتضمن خطة تنفيذ البرنامج وحوكمة إجراءات العمل، واشتمل العرض على وصف نطاق البرنامج الذى يهدف إلى تطوير العمل الحكومى وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

 

جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية
جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية

 

ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي

 

 


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