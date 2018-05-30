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صوامع بنى سويف تستلم 180 ألف طن قمح من الموردين

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:30 ص
صوامع بنى سويف تستلم 180 ألف طن قمح من الموردين توريد القمح
بنى سويف :هانى فتحى
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أكد جمعة على عبد الحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توريد 180ألف طن من الأقماح للصوامع والشون الموجودة داخل محافظة بنى سويف حتى مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن الصوامع تسلمت 77% من المستهدف .
 
وأضاف أن محافظة بنى سويف تضم 4 صوامع كبرى بالإضافة إلى  22 هنجرا ومخزنا ومركز تجميع موزعة على كافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن السعة الاستيعابية لكافة الصوامع والشون داخل محافظة بنى سويف تبلغ نحو 220 ألف طن.
 
 

 


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