صوامع بنى سويف تستلم 180 ألف طن قمح من الموردين

أكد جمعة على عبد الحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توريد 180ألف طن من الأقماح للصوامع والشون الموجودة داخل محافظة بنى سويف حتى مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن الصوامع تسلمت 77% من المستهدف .