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صحيفة صينية: مصر ثالث أكبر مصدر للبرتقال إلى بكين

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:37 م
صحيفة صينية: مصر ثالث أكبر مصدر للبرتقال إلى بكين برتقال - صورة أرشيفية
كتب هانى محمد
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فتحت الفواكه فى السنوات الأخيرة، مجالا جديدا لصادرات مصر إلى الصين، وذلك بفضل الجهود المشتركة من قبل الجانبين وخصوصا بدفع من مبادرة الحزام والطريق.

 

وقال المستشار التجارى فى السفارة الصينية لدى مصر هانج بونج، إن صادرات مصر إلى الصين استمرت فى النمو خلال العامين الآخيرين، وخاصة فى عام 2017، حيث نمت بأكثر من ثلاثة أضعاف.

 

ومنذ طرح الصين مبادرة الحزام والطريق، تعاونت جمعية تنمية صادرات المحاصيل البستانية المصرية مع وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية والإدارة العامة الصينيةلمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي والسفارة الصينية في مصر، لإدراج البساتين عالية الجودة في قائمة المصدرين إلى الصين، كما قامت بتدريبهم حسب معايير التفتيش والحجرالصحي للجمارك الصينية.

 

وقالت صحيفة الشعب الصينية، ووفقا للأرقام الصادرة عن جمعية تنمية صادرات المحاصيل البستانية المصرية، بدأت مصر تصدير البرتقال إلى الصين فى عام 2015، وارتفع حجم الصادرات من 24 ألف طن فى البداية إلى 37 ألف طن فى عام 2016، حتى قفز إلى 101 ألف طن فى عام 2017.

 

وبلغت قيمة صادرات مصر من البرتقال إلى الصين 80 مليون دولارأمريكى فى عام 2017، مايعنى بأنها تضاعفت 3 مرات. وبذلك أصبحت مصر ثالث أكبر مصدر للبرتقال إلى الصين بعد جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.


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