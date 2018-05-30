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شركات السياحة تجتمع بالبنك المركزى لتوفير تمويل خدمات الحج السياحى

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:46 م
شركات السياحة تجتمع بالبنك المركزى لتوفير تمويل خدمات الحج السياحى حجاج - أرشيفية
كتب : ميرفت رشاد
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عقدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعا مع البنك المركزى اليوم، الأربعاء، بحضور ممثلى البنوك الحكومية الاهلى ومصر والقاهرة لوضع الآلية المثلى لتحويل قيم الخدمات المقدمة لحجاج القطاع السياحى إلى السعودية.

 

وقالت الغرفة فى بيان لها إنها عرضت متطلبات الشركات السياحية من العملة الأجنبية الريال السعودى لسداد قيم الفنادق والنقل والخدمات المقدمة بالمشاعر منى وعرفات، وذلك فى ضوء تعليمات السلطات السعودية بتنظيم عملية السداد بالكامل من خلال رقم الحساب البنكى ببنك الرياض الممنوح لكل شركة من خلال المسار الإلكترونى.

 

وبحسب البيان فإن مسئولى البنك المركزى والبنوك الحكومية أبدوا تعاونا كبيرا كبيرا من متطلبات القطاع السياحى وذلك لإنهاء إجراءات التحويل بسهولة ويسر وفى أسرع وقت ممكن حفاظا على عنصر الوقت.

 

وقال البيان انه تمت الموافقة على الطلبات النقدية المطروحة على طاولة النقاش بتدبير وتحويل الريال السعودى للشركات السياحية بناء على خطاب رسمى صادر من وزارة السياحة بتحديد طاقة كل شركة وذلك بدون فرض أى رسوم على تدبير العملة والاكتفاء برسوم التحويل العادية فضلا عن الوعد بالتيسير على الشركات وحجاجهم بتخصيص شباك خاص لهم لإنهاء الإجراءات بالفروع.

 

وبحسب البيان فإنه سيتم دراسة المبلغ الذى سيتم توفيره لكل حاج لشرائه من البنوك قبل سفره لمصاريفه الشخصية كما هو معتاد كل عام، حيث تم الإيضاح بانه سيتم مراعاة وجود وفرة مالية تقدية من العملة الأجنبية فى ظل تحسن الحالة الاقتصادية للبلاد فى الأونة الأخيرة.

 

ووجه هشام أمين عضو لجنة تسيير الأعمال ورئيس لجنة السياحة الدينية الشكر لمسئولى البنك المركزى والبنوك الحكومية لتفاهمهم الكامل والتعاون الكبير الذى شهده اللقاء وهو ما سيعود بالنفع على توفير أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام وإصدرار التعليمات بسرعة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة من البنوك لبدء التطبيق الفورى للآلية حتى تتمكن الشركات من البدء فى إجراءات التحويل.


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