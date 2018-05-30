شاهد فى دقيقة.. كيف أثر ارتفاع سعر البترول على موازنة دعم السولار والمازوت؟

زيادة ضخمة فى أسعار البترول شهدتها الأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة، نتيجة لتشابكات إقليمية وعالمية، ولكن هذه الزيادة انعكست بشكل سلبى على موازنة الدولة المصرية، إذ أصبحت تلك الزيادة تهدد بأن تكون عائقا فى طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى نتيجة زيادة فاتورة الدعم.

ويشرح فيديو "اليوم السابع" قيمة الدعم الضخم الذى تقدمه الدولة للسولار والمازوت وأسطوانات البوتاجاز، ففى ظل ارتفاع سعر البترول إلى 77 دولار أمريكى للبرميل، فإن تكلفة دعم السولار وصلت إلى 111 مليارا و340 مليون جنيه، وبلغت تكلفة دعم المازوت 43 مليارا و237 مليون جنيه، أما البوتاجاز فقد وصلت تكلفة دعمه قيمة 46 مليارا و676 مليون جنيه.