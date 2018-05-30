video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. كيف أثر ارتفاع سعر البترول على موازنة دعم السولار والمازوت؟

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. كيف أثر ارتفاع سعر البترول على موازنة دعم السولار والمازوت؟ مشتقات البترول
إضافة تعليق

زيادة ضخمة فى أسعار البترول شهدتها الأسواق العالمية خلال الشهور الأخيرة، نتيجة لتشابكات إقليمية وعالمية، ولكن هذه الزيادة انعكست بشكل سلبى على موازنة الدولة المصرية، إذ أصبحت تلك الزيادة تهدد بأن تكون عائقا فى طريق برنامج الإصلاح الاقتصادى نتيجة زيادة فاتورة الدعم.

ويشرح فيديو "اليوم السابع" قيمة الدعم الضخم الذى تقدمه الدولة للسولار والمازوت وأسطوانات البوتاجاز، ففى ظل ارتفاع سعر البترول إلى 77 دولار أمريكى للبرميل، فإن تكلفة دعم السولار وصلت إلى 111 مليارا و340 مليون جنيه، وبلغت تكلفة دعم المازوت 43 مليارا و237 مليون جنيه، أما البوتاجاز فقد وصلت تكلفة دعمه قيمة 46 مليارا و676 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يكلف الموازنة 3 مليارات جنيه.. الحكومة تستورد لتر البنزين 92 بـ11 جنيها وتبيعه بـ5 جنيهات.. 89 مليار جنيه قيمة دعم الوقود والمشتقات البترولية فى الموازنة الجديدة 2018/ 2019

البترول

تحريك اسعار الوقود

الوقود

ارتفاع سعر البترول

السولار

المازوت

موازنة دعم السولار والمازوت




لا تفوتك
وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

رجيم متوازن لانقاص الوزن بأمان بخطوات سهلة

رجيم متوازن لانقاص الوزن بأمان بخطوات سهلة

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة