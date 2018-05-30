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سلطات المطار تسمح بدخول طفل فلسطينى يعانى من مرض نادر ونقله لمعبر رفح

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:00 م
سلطات المطار تسمح بدخول طفل فلسطينى يعانى من مرض نادر ونقله لمعبر رفح طفل فلسطيني يعاني من مرض نادر
كتب محمود عبد الغنى
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سمحت سلطات مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الأربعاء، بدخول طفل فلسطينى الجنسية يعانى من مرض نادر فى الرئة بمستلزمات علاجه، وتم نقله إلى معبر رفح وسط رعاية صحية لدخول قطاع غزة ولقاء أسرته هناك.

 

صرحت مصادر طبية بالمطار، بإن السلطات تلقت طلبا بالسماح بدخول الطفل هشام عبد الحميد خضر، والذى يعانى من من مرض نادر فى رئته وخضع لأكثر من عملية جراحية، وصل على الطائرة المصرية القادمة من اسطنبول، وقامت سلطات المطار بانهاء إجراءات وصوله تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى، وتم تجهيز سيارة إسعاف نقلته إلى معبر رفح لدخول القطاع، كما تم تجهيز وحدة طبية لنقل مستلزمات علاجه والتى احتاجت لدرجة حرارة أقل من الصفر حتى لا تتلف.

 
 
 
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