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سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:54 م
سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية مخدرات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين  بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.د.د"22 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حسن.م.أ"20 عاما عاطل بحوزته قطعة من مخدر الحشيش.

وتمكن ضباط الحملة، من القبض على كل من المتهمين"محمد.م.ال"20 عاما و"توفيق.ال.ت"22 عاما عاطلين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام و20 قرص مخدر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، واعترفا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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