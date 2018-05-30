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روسيا: على القوات الأجنبية الانسحاب من حدود سوريا الجنوبية

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:55 ص
روسيا: على القوات الأجنبية الانسحاب من حدود سوريا الجنوبية لافروف
رويترز
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى أن تنسحب كل القوات غير السورية من حدود سوريا الجنوبية مع إسرائيل فى أسرع وقت ممكن.

ويسيطر مقاتلو معارضة على مساحات من جنوب غرب سوريا فى المنطقة المتاخمة لهضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل بينما يسيطر جنود الجيش السورى وفصائل مدعومة من إيران متحالفة معه على أراض قريبة. 

وصرح لافروف، أن الولايات المتحدة، بانسحابها من الصفقة النووية الإيرانية، كانت تعول على مواجهة شاملة مع طهران.

وقال لافروف -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء "نتذكر التنبؤات المروعة فى ثمانينيات القرن الماضى حول الشتاء النووى الذى لحسن الحظ لم يأت بل حل "الربيع العربى"، والذى أثار أيضا، عبر سلسلة من الأحداث المأساوية مشكلة أسلحة الدمار الشامل.


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