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روسيا ترفض مزاعم أوكرانية بمسؤوليتها عن قتل صحفى معارض

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:42 ص
روسيا ترفض مزاعم أوكرانية بمسؤوليتها عن قتل صحفى معارض سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
رويترز
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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف رفض مزاعم أوكرانية بأن موسكو مسؤولة عن قتل الصحفى الروسى المعارض أركادي بابتشينكو فى كييف ووصفها بأنها جزء من حملة مناهضة لروسيا.

وقُتل بابتشينكو، أحد منتقدى الرئيس فلاديمير بوتين، بالرصاص أمس الثلاثاء فى أوكرانيا التي كان قد فر إليها بعد تلقيه تهديدات.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني فلوديمير جرويسمان في تدوينة على موقع للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنه مقتنع أن "الآلة الشمولية الروسية" لم تغفر لبابتشينكو "صدقه".

 

 

 


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