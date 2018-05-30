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روسيا: الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثى حول سوريا على المستوى الوزارى

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:20 ص
روسيا: الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثى حول سوريا على المستوى الوزارى نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
موسكو(أ ش أ)
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صرح نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف،بأن الأردن اقترح عقد لقاء ثلاثى حول سوريا فى العاصمة عمان على المستوى الوزارى.

وقال بوجدانوف فى تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء: "كنا على استعداد منذ زمن للمشاركة فى مثل هذا اللقاء، فى البداية اقترح أصدقاؤنا فى عمان عقد لقاء على المستوى الوزارى، ووزير خارجيتنا لافروف كان مستعدا تماما لمثل هذا الاجتماع".

يُذكر أن بوجدانوف قال فى وقت سابق أن موعد عقد مثل هذا اللقاء غير معروف بعد . وأضاف :" أنه سيتم بحث وقف إطلاق النار فى جنوب سوريا"، مؤكداً ن بلاده دعمت فكرة عقد اجتماع ثلاثى روسى أردنى أمريكى حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية فى سوريا، ومشددا على أنه كلما كان اللقاء أسرع كان أفضل.

 


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