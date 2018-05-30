رئيس وزراء ماليزيا: قد نستأنف البحث عن الطائرة المفقودة حال ظهور أدلة جديدة

(رويترز)

قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد اليوم الأربعاء إن البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة رحلة رقم (إم.اتش370) والذى انتهى أمس دون العثور على أى أثر ربما يستأنف إذا ظهرت أدلة جديدة.

وقال مهاتير فى مؤتمر صحفى "وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا فيها مواصلة البحث عن شيء لا نستطيع العثور عليه". وأضاف "إذا وجدنا أى معلومات جديدة فقد نستأنف عملية البحث".

واختفت الطائرة فى الثامن من مارس 2014 بينما كانت فى رحلة من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا ليصبح تحديد مكانها واحدا من أكبر الألغاز فى تاريخ الطيران فى العالم.

وانتهت أمس الثلاثاء عملية بحث تم تمويلها بشكل خاص عن الطائرة المفقودة تحت الماء.