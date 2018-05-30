رئيس مجلس الأمة الكويتى يستنكر الحادث الإرهابى بمدينة لييج البلجيكية

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بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الأربعاء، برقيتى عزاء إلى رئيس مجلس النواب البلجيكى سيجفريد براك، ورئيسة مجلس الشيوخ البلجيكى كريستين ديفراينى، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى حدث وسط مدينة (لييج)، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الغانم - خلال برقيتى العزاء - استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابى الشنيع، مؤكدا تضامن الكويت الكامل مع الشعب البلجيكى، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا ذلك الهجوم الإرهابى، وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أرسل برقية عزاء إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، أعرب خلالها عن خالص عزاءه فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع فى مدينة لييج البلجيكية، كما أرسل ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء الكويتى برقيتى عزاء بذات المضمون.