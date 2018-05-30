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رئيس الوزراء يوجه بالتيسير على العاملين المصريين بالخارج فى تجديد الإجازات

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:02 م
رئيس الوزراء يوجه بالتيسير على العاملين المصريين بالخارج فى تجديد الإجازات شريف إسماعيل
كتبت هند مختار
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علم "اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه بالتيسير على المصريين العاملين بالخارج فيما يتعلق بتجديد الإجازات مع مراعاة المصلحة العامة للجهة أو المرفق الحاصل منه الموظف على الإجازة مع استمرار الدراسة لإيجاد آلية مناسبة لمنح الإجازات.

 

وكان رؤساء الجاليات المصرية بالخارج قد طالبوا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمحاولة حل أزمة المصريين فى الخارج والخاصة باستثناء العاملين بالخارج من قرار عدم تجديد الإجازات وليس فقط أبناء محافظة الشرقية. 

 


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