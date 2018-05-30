video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس التنمية الصناعية: 8831 ترخيصا خلال عام بإجمالى استثمارات 26.6 مليار جنيه

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:06 م
رئيس التنمية الصناعية: 8831 ترخيصا خلال عام بإجمالى استثمارات 26.6 مليار جنيه المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز
إضافة تعليق

أعلن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إصدار الهيئة 8831 ترخيص صناعى منذ صدور القانون الجديد منذ مايو 2017، موزعة بين 4005 تصاريح تشغيل و4826 رخص تشغيل مقابل 696 ترخيص خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بإجمالى استثمارات 26.6 مليار جنيه، وبلغت حجم العمالة المباشرة 221 ألف عامل.

 

وأوضح أحمد عبد الرازق، فى تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير أعمال القطاع الصناعى من خلال أولا تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وثانيا توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتطوير المناطق الصناعية، مضيفا أنه تم تعديل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية بموجب القانون رقم 15 لسنة 2017، حيث تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما وفقا لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الاخطار للمشروعات قليلة المخاطر، والتى تمثل 80% من المشروعات، و30 يوم للمشروعات عالية المخاطر والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالى الصناعات.

 

وعدد أحمد عبد الرازق، من الآثار الإيجابية لتطبيق قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وهى أولا توحيد الجهة الإدارية لعمليات الإصدار لمنع التداخلات بين جهات المختلفة، وثانيا تحديد نموذج واحد لجميع حالات الإصدار "إخطار/مسبق/توفيق أوضاع"، وثالثا تفعيل كافة فروع الهيئة وعددها 22 فى عملية الاصدار، ورابعا ضمان شفافية التعامل مع المستثمرين من خلال توفير أدلة إرشادية مجانية لجميع خطوات التعامل، قوائم مراجعة "فنية وإدارية" معلنة على مواقع الهيئة لتعريف المستثمر بما هو مطلوب عند التقديم وعمليات الفحص المستقبلية والمتابعة والتفتيش، دليل النشاط الصناعى والاشتراطات الفنية معلن على موقع الهيئة.

 

وخامسا متابعة وتقييم أداء الهيئة فى عملية استخراج التراخيص الصناعية من خلال قياس مدى الالتزام بمدد الإصدار، وسادسا انطلاق المرحلة الأولى من ميكنة إجراءات استخراج التراخيص فى مايو 2017 بميكنة رخص التشغيل وأكواد العملاء.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

360 % نموا فى ودائع بنك التنمية الصناعية و515 مليون جنيه محفظة التمويل العقارى

"التنمية الصناعية" تطرح 4 ملايين متر أرض أمام المستثمرين مطلع يونيو

المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية

تراخيص

وزراة الصناعة

اخبار

اقتصاد




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة