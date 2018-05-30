رئيس البرلمان العراقى يبحث مع أسامة النجيفى جهود تشكيل الحكومة المقبلة

كتب : أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى، اليوم الأربعاء، نائب رئيس جمهورية العراق أسامة النجيفى.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات السياسية فى البلاد، وجهود القوى السياسية فى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كما تم بحث إجراءات البرلمان الأخيرة بشأن تصويب العملية الانتخابية.

وأكد الجبورى على ضرورة استمرار الجهود من أجل الخروج برؤية موحدة لجميع القوى السياسية بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة، موضحا أن البرلمان العراقى حريص على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن أى الخروقات والاعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وأن يسعى إلى ضمان أصوات الناخبين حفاظا على المصلحة العليا للعراق.