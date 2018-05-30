حى العجوزة بالجيزة يزيل تعديات باخرة نيلية على كورنيش النيل

شن حى العجوزة بالجيزة، حملة مكبرة، بقيادة رئيس الحى، لإزالة تعديات عائمة نيلية على كورنيش النيل أمام ميدان الكيت كات آخر حدود الحى بشارع النيل، وهى عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار وبوبات حديدية.

وقال اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، إنه تم رصد قيام أصحاب العائمة سندريلا الكائنة بشارع كورنيش النيل بأعمال مخالفة مستغلين ظلام الليل وقاموا بتركيب ساتر قماش لإخفاء أعمالهم المخالفة، مشيرا إلى أنهم أنشأوا قواعد وأعمدة خرسانية غير قانونية وأسوار وبوابة حديدية، بعد إزالة السور الأصلى للكورنيش.

وأضاف الشبكشى، تم تنفيذ حملة إزالة فى الصباح الباكر لإزالة هذه الأعمال المخالفة فى المهد، مشيرا إلى أن الحى مستمر فى الردع القوى للمخالفين والتطبيق الصارم للقوانين.

شارك فى الحملة سمير شلبى نائب رئيس الحى وجيهان أنور مساعدة رئيس الحة وأحمد الطحطاوة مدير الإدارة الهندسية والحسينى مصطفى مدير المبانى و ناجى على مدير الإشغالات و مسئولى و عمال صيانة الطرق و الإشغالات و المبانى و المتابعة الميدانية بالحى.