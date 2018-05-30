حملة لرفع الإشغالات وإزالة أبنية مخالفة بحى المعصرة

كتب سيد الخلفاوى

شن حى المعصرة برئاسة محمد فؤاد، حملة لرفع الإشغالات بمنطقة مساكن الضباط وإزالة المبان المخالفة، حيث تم إزالة أسوار مبانى بدون ترخيص ورفع سيارات متهالكة من شارع المطار بعزبة الهجانة ورفع الإشغالات من أمام محطة مترو المعصرة شرق وإزالة حواجز حديدية.

وفى نفس السياق أكد رئيس حى المعصرة أنه تم عمل صيانة لكشافات وأعمدة الإنارة بمنطقة الهجانة شرق أمام محطة مترو المعصرة، كما تم صيانة وتركيب كشافات الإنارة بمنطقة حدائق حلوان ومنطقة وادى حوف .

كما تم إزالة الباعة الجائلين من أمام محطة مترو المعصرة شرق الهجانة ورفع تقليم أشجار وكنس ورفع مخلفات من أمام محطة مترو المعصرة شرق.