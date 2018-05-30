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حملة على تويتر تطالب أردوغان بإثبات حصوله على شهادة جامعية فى الاقتصاد

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:01 م
حملة على تويتر تطالب أردوغان بإثبات حصوله على شهادة جامعية فى الاقتصاد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
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أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا حملة تطالب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إثبات حصوله على شهادة جامعية، فى مجال الاقتصاد ولا سيما فى ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها تركيا حاليا بسبب التضخم النقدى الذى انعكس على تراجع قيمة الليرة.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن هاشتاج "اظهر يا أردوغان الشهادة الجامعية، تصدر موقع "تويتر" حيث طالب الآلاف أردوغان بإظهار شهادته الجامعية التى تثبت حصوله على شهادة جامعية فى الاقتصاد، حيث أنه متهم بتزوير شهادته الجامعية .

 

وكان مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض محرم إينجه اتهم أردوغان بتزوير شهادته الجامعية .

 

وقبيل الانتخابات المبكرة التى ستشهدها تركيا فى 24 يونيو المقبل، تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبا حول التحقيق فى زيف الشهادة الجامعية الخاصة بأردوغان.

 

وتقدم حزب خلاص الشعب (HKP) بطلب للجنة العليا للانتخابات لإلغاء ترشيح مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن شهادة تخرجه الجامعية مزيفة.


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الرئيس التركى

رجب طيب أردوغان

تركيا

انقرة




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