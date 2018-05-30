حاكم دبى يحتفل بنجاح إطلاق القمر الصناعى "إلياه 3": أصبحنا نعانق السماء

كتبت ريهام عبد الله

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بنجاح إطلاق القمر الصناعى " إلياه 3" بمشاركة إدارة إماراتية للمشروع.

وقال بن راشد، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"إنجاز جديد لشباب الإمارات، ولدولة الامارات، نجاح إطلاق القمر الصناعى إلياه 3 بمشاركة ادارة اماراتية للمشروع، أبناء الإمارات اليوم يعانقون نجوم السماء إنجازا وطموحا وأداء .. هكذا أرادهم زايد".

وتابع :" مشروع الفضاء الإماراتى يمضى بخطى متسارعة بفضل دعم غير محدود ومتابعة مستمرة من أخي محمد بن زايد.. استثماراتنا فى قطاع الفضاء تبلغ 20 مليار درهم.. ونملك أكبر قطاع فضائى فعال فى المنطقة.. وقريبا يصل أول مسبار عربى إماراتى للمريخ.. شكرا محمد بن زايد".