"جنح الزيتون" تقضى ببراءة صحفى من تهمة خيانة الأمانة

كتب عبده زكى

برأت محكمة جنح الزيتون برئاسة المستشار محمد غنيم، علاء الدين محمد إبراهيم وشهرته علاء البنا رئيس تحرير الأحرار من تهمة خيانة الأمانة، فى القضية رقم 6427 جنح الزيتون لسنة 2017 المقامة من شخص نشرت الأحرار تقريرا صحفيا يتهمه التلاعب فى مستندات ملكية.

وطالب ناصر يوسف المحامى بالنقض بانتفاء ركن التسليم وعدم صحة بيانات المستند المقدم، كما طالب بتحويل الإيصال للطب الشرعى الذى أثبت التلاعب فى بيانات الإيصال وأن الخط غير مطابق مما يعد تزويرا فى البيانات فضت المحكمة بحضور أحمد محفوظ وكيل النائب العام وأمانة سر حسام الدين مصطفى ببراءة الزميل وألزمت المدعى بالمصروفات.