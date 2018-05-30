توقف حركة المرور بسبب كسر ماسورة مياه فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تسببت كسر ماسورة مياه بشارع الحسن المأمون فى مدينة نصر فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق فى الاتجاه الى محور النصر و تم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه و تم غلق مصدر المياه و تتم الاصلاحات التى أدت لتباطؤ حركة المرور، فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .