تعرف على نص اليمين الدستورية للرئيس السيسي قبل إلقائه أمام البرلمان

كتب محمود العمرى

يحلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وذلك أمام مجلس النواب، يوم السبت المقبل، بعد دعوة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لأعضاء المجلس بانعقاد جلسة لحلف اليمين السبت، وتعد هى المرة الأولى منذ عام 2011، قيام رئيس الجمهورية لحلف اليمين أمام مجلس النواب حيث كان حلف اليمين يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لتزأمن انتخاب رئيس الجمهورية، مع عدم وجود برلمان، لكن هذه المرة سيكون حلف اليمين أمام مجلس النواب.

وحدد الدستور المصرى فى للمادة 144 التى نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".