تعرف على دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان وثوابه

كتب - إسماعيل رفعت

يقدم "اليوم السابع" أدعية شهر رمضان الكريم، المستحب فيه الدعاء، لأنه الشَهر الذى نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ، ويعتبر شهر رمضان أيضا شهر الإنابَةِ، وشَهْرُ التَّوْبَةِ، والْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وهو أيضا شهر ليلة الْقَدْرِ الَّتى هِيَ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر، وشهر رمضان كله وقت للدعاء، خصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد، وفقا لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذة وابن ماجه.

دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان:

" اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ".