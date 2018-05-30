video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان وثوابه

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:00 ص
تعرف على دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان وثوابه الدعاء فى رمضان - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
يقدم "اليوم السابع" أدعية شهر رمضان الكريم، المستحب فيه الدعاء، لأنه الشَهر الذى نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ، ويعتبر شهر رمضان أيضا شهر الإنابَةِ، وشَهْرُ التَّوْبَةِ، والْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وهو أيضا شهر ليلة الْقَدْرِ الَّتى هِيَ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر، وشهر رمضان كله وقت للدعاء، خصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد، وفقا لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذة وابن ماجه.
 

دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان:

 
" اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".
 

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأعلى للإعلام": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى إعلانات شهر رمضان

شهر رمضان

صيام شهر رمضان

ادعية




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة